Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Fahrzeugführer mit positivem Drogenvortest

Warendorf (ots)

Am Samstag, 11.1.2020 kontrollierten Polizisten gegen 11.05 Uhr einen Autofahrer auf der Warendorfer Straße in Oelde. Bei der Überprüfung des Oelders ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Drogenkonsum. Das bestätigte auch ein Drogenvortest, so dass dem jungen Mann eine Blutprobe entnommen wurde.

