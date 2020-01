Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Blutprobe folgte auf Verkehrsunfall mit geringem Sachschaden

Warendorf (ots)

Am Samstag, 11.1.2020 fuhr ein 70-jähriger Autofahrer gegen 10.10 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Splieterstraße in Warendorf gegen ein Auto. Es entstand geringer Sachschaden. Die Beamten stellten während der Unfallaufnahme Alkoholgeruch bei dem Warendorfer fest. Aufgrund des positven Ergebnisses des Atemalkoholtest folgte die Entnahme einer Blutprobe.

