Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf-Freckenhorst. Auto sichergestellt, Fahrer in Haft

Warendorf (ots)

Am Freitag, 10.1.2020 kontrolllierten Polizisten gegen 16.15 Uhr einen Autofahrer auf der Nikolaus-Ehlen-Straße in Freckenhorst. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass das am Fahrzeug angebrachte amtliche Kennzeichen zu entstempeln und der Fahrzeugschein sicherzustellen ist. Da der Fahrer sich nicht ausweisen konnte, wurde er zur Identitätsfestellung mit zur Polizeiwache genommen. Dort stellte sich heraus, dass es sich um einen 41-Jährigen handelt, gegen den ein Haftbefehl vorlag. Daraufhin nahmen die Beamten den Gronauer fest und brachten ihn später in eine Justizvollzugsanstalt. Da unklar war, wem der Pkw gehört, stellten die Beamten das Auto sicher.

