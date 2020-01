Polizei Warendorf

POL-WAF: Traktor prallt gegen Zug - drei Verletzte Gemeinsame Presseerklärung der Polizei Warendorf und der Polizei Münster

Warendorf (ots)

Bei einem Unfall am Samstagabend (11.1., 20:37 Uhr) an der Bundesstraße 64 zwischen Telgte und Warendorf prallte eine Eurobahn gegen einen Traktor. Bei dem Unfall wurden die zwei Insassen des Treckers verletzt, die Zugführerin erlitt einen Schock. Der Traktor war im Konvoi auf dem Rückweg von Telgte nach Warendorf. Zuvor nahmen der Fahrer und Begleiter, beide aus dem Kreis Warendorf, an der Sternfahrt im Rahmen des Neujahrsempfangs in Telgte teil.

Der Fahrer bog an der Unfallörtlichkeit aus dem Konvoi nach rechts in einen Wirtschaftsweg ab und übersah nach ersten Erkenntnissen den herannahnden Zug. Der Übergang ist nicht beampelt oder beschrankt. Das landwirtschaftliche Fahrzeug wurde von dem Triebwagen erfasst, auf ein Feld geschleudert und blieb auf der Seite liegen.

Alarmierte Rettungskräfte brachten die Verletzen in umliegende Krankenhäuser. Durch die erforderlichen Rettungsmaßnahmen konnten Teile des Konvois in Richtung Warendorf nicht weiterfahren. Die Bundesstraße 64 ist bis auf weiteres gesperrt. Für die Fahrgäste in dem Zug wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Es entstand Sachschaden von mehreren zehntausend Euro.

Für Rückfragen steht die Polizei Warendorf unter der Rufnummer 02581 600-130 zur Verfügung.

