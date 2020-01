Polizei Warendorf

POL-WAF: Everswinkel. Einbruch in eine Doppelhaushälfte

Warendorf (ots)

Bislang unbekannte Täter drangen am Freitag, 10.01.2020, zwischen 12.15 Uhr und 23.58 Uhr, gewaltsam in eine Doppelhaushälfte an der Schürmannstraße in Everswinkel ein. Die Räumlichkeiten wurden durchsucht, Angaben zum Diebesgut sind nicht möglich. Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt die Polizei Warendorf unter der Telefonnummer 02581-941000 oder der E-Mail poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

