Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Verkehrsunfall mit vier leicht Verletzten

Warendorf (ots)

Am Freitag, 10.01.2020, gegen 17.26 Uhr, fuhr ein 48-jähriger aus Bremen mit seinem PKW in Sassenberg die Warendorfer Straße (B475) in Richtung Warendorf. Mit im PKW saßen ein 5-jähriges Kind und eine 34-jährige Frau, ebenfalls aus Bremen.

Etwa 800 Meter nach der Einmündung mit der B513 geriet er aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Hier kam es zum Zusammenstoß mit dem PKW eines 61-Jährigen aus Wickede (Ruhr). Der 61-Jährige versuchte noch nach rechts auszuweichen, wurde dennoch vom entgegenkommenden Fahrzeug erfasst und in den rechten Straßengraben geschleudert. Alle Beteiligten wurden leicht verletzt, Rettungskräfte kümmerten sich um die Erstversorgung.

Die Bundesstraße war etwa zwei Stunden für den Fahrzeugverkehr gesperrt, beide PKW mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell