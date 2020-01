Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Autofahrer fiel durch leicht unsichere Fahrweise auf

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 8.1.2020 fiel einer Polizeistreife gegen 23.15 Uhr ein Autofahrer mit leicht unsicherer Fahrweise auf, der die Neubeckumer Straße in Beckum befuhr. Bei der Überprüfung des 43-Jährigen stellte sich heraus, dass dieser deutlich alkoholisiert war. Des Weiteren gab der Beckumer an, Medikamente genommen zu haben. Daraufhin nahmen die Beamten den Fahrzeugführer mit zur Blutprobenentnahme und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

