Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Verkehrsunfallflucht geklärt

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 8.1.2020 kam es gegen 18.00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht an der Georg-Friedrich-Händel-Straße in Ennigerloh. Ein 51-Jähriger befuhr mit seinem Pkw die Georg-Friedrich-Händel-Straße und stieß gegen drei geparkte Fahrzeuge. Ohne sich um die von ihm verursachten Schäden zu kümmern, flüchtete der Ennigerloher vom Unfallort. Die Polizei ermittelte anhand von Hinweisen den Verursacher und konnte frische Unfallspuren an seinem Pkw feststellen. Der 51-Jährige stand bei der Kontrolle durch die Polizei unter Alkoholeinfluss, so dass ihm Blutproben entnommen wurden. Des Weiteren stellten die Beamten den Führerschein des Geständigen sicher. Der bei dem Verkehrsunfall entstandene Sachschaden beträgt etwa 14.800 Euro.

