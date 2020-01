Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Randalierer in Gewahrsam genommen

Warendorf (ots)

Am Donnerstg, 9.1.2020 randalierte ein 47-Jähriger gegen 1.20 Uhr in seiner Wohnung an der Straße Im Münsterfeld in Warendorf. Zuvor gab es bereits zwei Einsätze wegen Ruhestörung und der Verdacht der Bedrohung. Da der 47-Jährige sich nicht an die Anordnungen der Polizei gehalten hat, nahmen diese den Warendorfer zur Verhinderung weiterer Straftaten vorläufig in Gewahrsam. Dort konnte der Alkoholiserte seinen Rausch ausschlafen.

