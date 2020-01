Polizei Warendorf

POL-WAF: Kreis Warendorf. Riegel vor! Sicher ist sicherer - Vortrag zum Einbruchschutz

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Warendorf (ots)

Die technischen Fachberater der Polizei bieten am Donnerstag, 9.1.2020 um 19.00 Uhr einen Vortrag zum Einbruchschutz an. Dieser findet im Seminarraum der Polizei am Standort Waldenburger Straße 4 in 48231 Warendorf statt. Eingeladen sind alle interessierten Bürgerinnen und Bürger, die gebeten werden sich am Rolltor, Eingang E 9 einzufinden.

Weitere Informationen zum Einbruchschutz finden Sie hier: https://warendorf.polizei.nrw/ https://www.zuhause-sicher.de/einbruchschutz-und-brandschutz/ https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch/

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell