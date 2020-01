Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Vier Fahrzeuge angegangen

Warendorf (ots)

Unbekannte Personen gingen in der Nacht zu Dienstag, 7.1.2020 vier Fahrzeuge in Ahlen an. Teilweise stahlen der oder die Täter etwas auf den Autos, die an den Straßen Auf dem Knüppelsberg und Im Pattenmeicheln standen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Polizei in Ahlen entgegen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell