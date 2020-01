Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Jugendlicher Rollerfahrer wollte sich Kontrolle entziehen

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 07.01.2020, um 16.05 Uhr, geriet auf der Straußstraße in Ahlen ein Rollerfahrer in das Visier der Polizei, da er und sein Sozius keinen Schutzhelm trugen. Die Beamten fuhren vor den Roller und gaben dem Fahrer klare und deutliche Anhaltezeichen. Der Rollerfahrer entzog sich jedoch der Kontrolle, indem er über die Kapellenstraße auf den Gehweg der Robert-Koch-Straße fuhr. Hier fuhr er an einer älteren Frau mit Rollator vorbei. Ohne sich um den Verkehr zu kümmern überquerte er die Richard-Wagner-Straße und fuhr weiter in Richtung Parkstraße. Auch hier fuhr er über den Gehweg und hielt dann in Höhe des Krankenhauses an. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Einsatzkräfte fest, dass der 17-Jährige aus Ahlen nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Sie untersagten dem Jugendlichen die Weiterfahrt und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den jungen Mann ein.

