Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Drei Leichtverletzte nach Auffahrunfall

Warendorf (ots)

Am Montag, 6.1.2020 ereignete sich gegen 17.45 Uhr ein Auffahrunfall auf der B 51 in Telgte. Ein 25-jähriger Warendorfer befuhr mit seinem Pkw die Bundesstraße und musste verkehrsbedingt etwa 100 Meter vor der Kreuzung Westbeverner Straße bremsen. Ein 77-jähriger Autofahrer bemerkte die Situation zu spät und fuhr auf das Auto einer 19-jährigen Ostbevernerin auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde ihr Fahrzeug auf den Pkw einer 54-jährigen Ostbevernerin geschoben. Und dieses wiederum auf das Auto des Warendorfers. Rettungskräfte brachten die beiden Frauen und die 86-jährige Beifahrerin des Telgters aufgrund ihrer leichten Verletzungen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der bei dem Auffahrunfall entstandene Sachschaden wird auf 11.000 Euro geschätzt.

