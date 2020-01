Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Drei verletzte Personen nach Verkehrsunfall

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 7.1.2020 verletzten sich gegen 6.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung B 475/Nordring in Ennigerloh drei Personen. Ein 28-Jähriger befuhr mit seinem Pkw die B 475 in Richtung Ennigerloh und bog nach links auf die Straße Nordring ab. Dabei stieß er mit dem Auto eines 36-Jährigen zusammen. Der Beckumer befuhr die Bundesstraße aus Richtung Westkirchen kommend in Richtung Ennigerloh. Bei dem Zusammenstoß verletzten sich beide Fahrzeugführer leicht und der 32-jährige Beifahrer im Auto des Beckumers schwer. Rettungskräfte brachten die Verletzten zur weiteren ärztlichen Behandlung in Krankenhäuser. Die beschädigten Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Am Unfallort liefen Betriebsstoffe aus den Autos aus, so dass eine Spezialfirma zur Reinigung der Straße angefordert wurde. Der Bundesstraße war für fast zweieinhalb Stunden gesperrt. Kräfte der Feuerwehr unterstützten den Einsatz. Bei dem Verkehrsunfall entstand Sachschaden von 13.000 Euro.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell