Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde-Lette. Pkw kollidiert mit geparkten Lkw

Warendorf (ots)

Am Montag, 06.01.20, gegen 21.40 Uhr, befuhr ein 48-jähriger Oelder mit seinem Pkw VW die Wilhelm-Cordes-Straße in Oelde-Lette. Dabei kollidierte er mit einem am Fahrbahnrand abgestellten Lkw. Der Oelder zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Auf Grund der Unfallschäden war der Pkw nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Lette erschien vor Ort und streute ausgelaufene Betriebsstoffe ab. Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb die Wilhelm-Cordes-Straße bis 22.42 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Der entstandene Sachschaden wird auf 30000 Euro geschätzt.

