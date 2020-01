Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Rauchmelder schlägt Alarm

Warendorf

Am Dienstag, 07.01.20, informierte eine Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses an der Emanuel-von-Ketteler-Straße in Ahlen gegen 00:39 Uhr die Polizei. Sie hatte verdächtige Geräusche aus einer anderen Wohnung im Haus gehört. Als die Beamten eintrafen stellten sie fest, dass es sich um das Piepsen eines Rauchmelders handelte. Zudem konnten sie Brandgeruch im Hausflur wahrnehmen. Die Polizisten traten die Tür ein und brachten den 55jährigen Wohnungsinhaber aus den stark verqualmten Räumen ins Freie. Das Haus wurde evakuiert, insgesamt mussten 17 Personen ihre Wohnungen verlassen. Die verständigte Feuerwehr löschte den Inhalt mehrerer Töpfe in der Küche und lüftete anschließend die Wohnung. Danach konnten die 17 Personen wieder zurück in ihre eigenen vier Wände. Der 55-Jährige wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Außer den Kochtöpfen wurde in der Wohnung nichts durch den Brand beschädigt.

