Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Schmiereien auf dem Friedhof

Warendorf (ots)

Unbekannte Personen besprühten zwischen Samstagvormittag (4.1.2020) und Sonntagvormittag (5.1.2020) auf dem Friedhofsgelände an der Breite Straße in Warendorf mehrere Sitzbänke sowie Lampen mehrerer Gräber mit weißer Farbe. Hinweise zu Tatverdächtigen und verdächtigen Beobachtungen nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell