Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Vandalen unterwegs

Warendorf (ots)

Am Sonntagmorgen (5.1.2020) wurde die Polizei über Vandalismus in Beckum informiert. Die Beamten stellten fest, dass auf der Weststraße ein Blumenkübel verschoben und ein Tisch umgekippt worden war. Im Westpark wurde ebenfalls eine Bank umgekippt und drei Absperrgitter in den Teich geworfen. An einem Splittbehälter in Höhe des alten Kreishauses entdeckten die Einsatzkräfte eine beschädigte Abdeckung. Zeugen, die Hinweise zu den Verursachern geben können, wenden sich bitte an die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell