Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Zwei Einbrüche in der Innenstadt

Warendorf (ots)

In der Nacht von Freitag, 03.01.20, auf Samstag, 04.01.20, kam es zu zwei Einbrüchen in der Telgter Innenstadt. Im ersten Fall drangen bislang unbekannte Täter in ein Geschäft an der Emsstraße ein. Hier wurde eine Kasse mit Bargeld entwendet. Bei der zweiten Tat brachen ebenfalls unbekannte Personen in ein Büro am Kardinal-von-Galen-Platz ein. Die Täter verließen das Objekt ohne Beute. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei in Warendorf unter Telefon 02581-941000 oder per Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell