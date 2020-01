Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Fußgänger bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Warendorf (ots)

Am Freitag, den 03.01.2020, um 15.05 Uhr, ereignete sich auf der Straße "Im Kühl" ein Verkehrsunfall mit einem 41-jährigen Fußgänger und einem 82-jährigen Autofahrer. Der aus Ahlen stammende Fußgänger beabsichtigte, die Straße zu überqueren. Beim Betreten der Fahrbahn kollidierte er mit dem Pkw des ebenfalls aus Ahlen stammenden 82-Jährigen. Dieser befuhr die Straße "Im Kühl" in Richtung Ostwall. Der Fußgänger stürzte zu Boden und verletzte sich leicht. Rettungskräfte brachten ihn in ein nahgelegenes Krankenhaus. Im Verlauf der Verkehrsunfallaufnahme ergab sich der Verdacht, dass der Fußgänger alkoholisiert war. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest verlief positiv. Es entstand kein Sachschaden.

