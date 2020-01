Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Geschädigter nach Zusammenstoß gesucht

Warendorf (ots)

Am 29.12.2019 fuhr eine Autofahrerin gegen 18.05 Uhr mit ihrem Auto an einem geparkten Pkw auf der Straße Klingenhagen in Richtung Schürenstraße in Sassenberg vorbei. Dabei beschädigte sie diesen möglicherweise. Anschließend fuhr die Warendorferin zur Polizei, um den Fall aufnehmen zu lassen. Als die Einsatzkräfte den Unfallort Klingenhagen Höhe Hausnummer 15 aufsuchten, konnten sie kein beschädigtes Fahrzeug feststellen. Ein möglicher Geschädigter wird gebeten, sich bei der Polizei in Warendorf, Telefon 020581/94100-0 zu melden.

