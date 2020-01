Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Randalierer auf dem Schulgelände - Zeugen gesucht

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 2.1.2020 meldete ein Passant ein Klirren vom Schulgelände an der Straße Ostwall in Ahlen. Bei der Überprüfung der Örtlichkeit stellten Polizisten fest, dass offentsichtlich zwischen 21.30 Uhr und 22.00 Uhr Unbekannte dort randaliert haben. Alte Stühle waren scheinbar geworfen worden und Küchenutensilien sowie Lebensamittel lagen im Innenhof. Eine alte Mikrowelle wurden gegen eine Gebäudewand geworfen. Des Weiteren steckte ein Stuhl in einem Fenster der Sporthalle. Zeugen, die Hinweise zu Tatverdächtigen oder der Sachbeschädigung geben können, wenden sich bitte an die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0.

