Polizei Warendorf

POL-WAF: Wadersloh. Verkehrsunfall mit einer schwer Verletzten

Warendorf (ots)

Eine 31-Jährige aus Wadersloh befuhr am Donnerstag, 02.01.2020, gegen 19.45 Uhr, die Oelder Straße (L793) von Sünninghausen in Richtung Diestedde. Etwa 400 Meter vor dem Ortseingang Diestedde kam sie aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, durchfuhr die Böschung und prallte gegen einen Baum. Die 31-Jährige verletzte sich schwer, Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Ihr PKW wurde abgeschleppt, es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 14.150 Euro. Die L793 war für etwa eine Stunde voll gesperrt.

