Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Verkehrsunfall mit Verletzten

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 02.01.2020, gegen 18.02 Uhr, bog ein 34-jähriger Warendorfer mit seinem PKW von einem Wirtschaftsweg in der Bauerschaft Gronhorst nach links in die Hoetmarer Straße (L547) in Richtung Ahlen ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem PKW einer 45-Jährigen aus Warendorf, die mit ihrem PKW auf der L547 in Richtung Freckenhorst fuhr. Beide Fahrzeugführer verletzten sich leicht, Rettungskräfte brachten die 45-Jährige in ein Krankenhaus, der 34-Jährige begibt sich selbständig in ärztliche Behandlung. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt, der Gesamtschaden wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt. Die L547 war während der Unfallaufnahme für etwa eine Stunde gesperrt.

