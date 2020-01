Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde-Sünninghausen. Einbruch in Einfamilienhaus

Warendorf (ots)

Zwischen Silvesterabend (18.30 Uhr) und Neujahr (2.30 Uhr) brachen unbekannte Personen an der Sonnenstraße in Sünninghausen in ein Einfamilienhaus ein und erbeuteten Bargeld.

Des Weiteren versuchten Unbekannte am 31.12.2019 um 19.31 Uhr in ein Haus an der Ludwig-Niedieck-Straße in Stromberg zu gelangen.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

