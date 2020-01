Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Zwei Autos brannten

Warendorf (ots)

Am 31.12.2019 brannten zwei Autos in Beckum. Gegen 2.55 Uhr brannte die Front eines Minis, der am Fahrbahnrand der Gertrudenstraße stand. Gegen 3.15 Uhr brannte ein weiteres Fahrzeug in voller Ausdehnung auf einem Parkplatz an der Elisabethstraße. Hier beobachtete ein Anwohner einige Zeit nach Brandausbruch eine Person, die sich das Feuer anschaute. Es besteht der Verdacht, dass beide Autos vorsätzlich in Brand gesetzt wurden. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

