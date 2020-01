Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Bewohnerin durch Einbrecher aufgeschreckt

Warendorf (ots)

An Silvester brach ein Unbekannter gegen 22.50 Uhr in eine Wohnung an der Rosenstraße in Ahlen ein und schreckte die Bewohnerin auf. Als der Einbrecher die Frau entdeckte, flüchtete er. Aufgrund des erlittenen Schocks konnte die Ahlenerin keine Angaben zu dem Täter machen. Wem ist zur Tatzeit an der Rosenstraße eine verdächtige Person aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

