Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen-Vorhelm. Am letzten Tag des Jahres alkoholisiert Auto gefahren

Warendorf (ots)

Am 31.12.2019 fiel einer Polizeistreife gegen 1.20 Uhr ein Fahrzeug in Vorhelm auf. Die Beamten kontrollierten den Autofahrer, der offensichtlich Schwierigkeiten im Umgang mit dem Pkw hatte. Als sie den 36-Jährigen ansprachen, gab er ihnen lallend Antworten und litt unter einem Schluckauf. Der daraufhin durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,28 Promille. Die Einsatzkräfte nahmen den Mann aus Flösheim a.M. mit zur Blutprobenentnahme und wollten seinen Führerschein sicherstellen. Das war jedoch nicht möglich, da der 35-Jährige keinen mehr besitzt.

