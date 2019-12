Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen - "Irrfahrt" durch Polizeibeamte gestoppt

Warendorf (ots)

Durch seine gefährdende Fahrweise fiel ein 38-jähriger aus Kamen aufmerksamen Verkehrsteilnehmern bereits auf der A 2 auf. Der 38-jährige überholte andere PKW rechts, schmiss Gegenstände aus dem Fenster, schnitt andere Fahrzeuge und zwang sie zum abrupten Abbremsen. Der Fahrzeugführer aus Kamen verließ die Autobahn an der Ausfahrt Beckum und fuhr die Bundesstraße 58 in Richtung Ahlen. Auch hier fuhr er in Schlangenlinien und warf weiterhin Gegenstände aus dem Fenster auf andere Fahrzeuge. Auf der Beckumer Straße konnte der Astra des Kameners durch Polizeibeamte der Wache Ahlen angehalten werden. Während der Überprüfung des 38-jährigen wurde schnell deutlich, dass dieser unter psychischen Problemen leidet. Unter Hinzuziehung des Ordnungsamtes und eines Arztes wurde eine Zwangseinweisung geprüft. Der 38-jährige wurde letztendlich in eine Spezialklinik eingewiesen. Sein Führerschein und der PKW wurden sichergestellt. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

