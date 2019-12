Polizei Warendorf

POL-WAF: Everswinkel - Dachstuhlbrand

Warendorf (ots)

Am 30.12.2019, kam es um 16.55 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Brand in einer Doppelhaushälfte. Der Brand entstand nach bisherigem Ermittlungsstand im Dachstuhl des Hauses. Die Bewohner konnten rechtzeitig das Haus verlassen und blieben unverletzt. Der Brand konnte durch die FW Everswinkel gelöscht werden, so daß ein Übergreifen auf weitere Gebäude verhindert wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 10.000,- Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

