POL-WAF: Beckum - Festnahmeerfolg, Vier Tatverdächtige festgenommen

Warendorf (ots)

Am 30.12.2019, gegen 18.03 Uhr wurden durch einen Sicherheitsdienst verdächtige Personen auf dem Gelände des "Zementwerk am Kollenbach" in Beckum festgestellt. Diese hatten sich widerrechtlich Zutritt zum Gelände verschafft. Die verständigten Polizeibeamten aus Ahlen und Oelde trafen die vier Personen aus Bochum und Dortmund vor Ort an. Es besteht der Verdacht, dass sie beabsichtigten u.a. Edelmetalle zu entwenden. Die Tatverdächtigen im Alter von 24 bis 29 Jahren wurden vorläufig festgenommen und ins Zentralgewahrsam der Polizeiwache Ahlen gebracht.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell