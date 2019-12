Polizei Warendorf

POL-WAF: Everswinkel - Wohnungseinbruch

Warendorf (ots)

In der Zeit vom 28.12.2019. gegen 13.30 Uhr bis zum 30.12.2019, 13.30 Uhr drangen unbekannte Täter gewaltsam in ein freistehendes Einfamilienhaus an der Brinkhuesstraße in Everswinkel. Die Täter durchsuchten die Wohnung und entwendeten nach bisherigen Erkenntnissen Schmuck. Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem Bereich gesehen? Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei in Warendorf unter Telefon 02581-941000 oder per Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

