Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen - Unfallverursacher gesucht

Warendorf (ots)

Am 30.12.2019, zwischen 14.55 Uhr und 16.10 Uhr kam es in Ahlen auf der Bunsenstraße in Höhe der Hausnummer 19 zu einem Verkehrsunfall. Auf dem dortigen Parkstreifen wurde ein schwarzer Mercedes Kombi mit Hagener Kennzeichen durch ein unbekanntes Fahrzeug im Heckbereich beschädigt. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 2.500,- Euro. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Wer kann Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeug oder dem Verursacher machen? Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei in Ahlen unter Telefon 02382-9650 oder per Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell