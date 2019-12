Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh-Ostenfelde. Trotz Unfallschaden Pkw geführt

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 29.12.2019, um 01.00 Uhr, teilten Zeugen der Polizei mit, dass eine männliche Person mit einem unfallbeschädigten Pkw und einem platten Reifen durch Ostenfelde fahre. Ein Versuch der Zeugen, den Pkw anzuhalten, misslang. Die Einsatzkräfte stellten den Pkw kurze Zeit später verlassen und unverschlossen in einem Wohngebiet fest. Durch im Pkw zurückgelassene Gegenstände konnten die Beamten einen 31-jährigen Mann aus Ostenfelde als Fahrzeugführer ermitteln und an der Wohnanschrift antreffen. Da der 31-Jährige unter Alkoholeinfluss stand, ordneten sie eine Blutentnahme an bei dem Mann an und stellten seinen Führerschein.

