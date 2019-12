POL-WAF: Sassenberg. Unfallflüchtiger durch Geschädigten gestellt

Polizei Warendorf

Am Freitag, 27.12.2019, um 23.20 Uhr, ereignete sich auf der Beethovenstraße in Sassenberg eine Unfallflucht. Ein zunächst unbekannter Fahrzeugführer fuhr mit seinem Pkw rückwärts aus der Haydnstraße in die Beethovenstraße. Hierbei stieß er gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw BMW. Danach entfernte er sich von der Unfallstelle. Ein Zeuge, der den Vorfall beobachtete, informierte sofort den Eigentümer des Pkw BMW. Dieser folgte dem unfallflüchtigen Pkw und konnte ihn auf einem Parkplatz in der Nähe antreffen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 30-jährige Unfallverursacher unter Alkoholeinfluss stand. Sie ordneten eine Blutentnahme bei dem 30-jährigen Sassenberger an und stellten seinen Führerschein sicher.

