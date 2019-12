Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Unfallflüchtige dank aufmerksame Zeugen ermittelt

Warendorf (ots)

Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Samstag, 28.12.2019, um 17.35 Uhr, auf dem August-Wessing-Damm in Warendorf ereignete, konnte die Polizei die Verursacherin ermitteln. Die zunächst unbekannte Fahrzeugführerin beschädigte mit ihrem Kleintransporter die Gebäudeverkleidung und die Werbetafel eines Geschäftes auf dem August-Wesing-Damm in Warendorf. Ein Zeuge, der den Vorfall beobachtet hatte, sprach die Fahrerin auf den Unfall an. Diese entfernte sich trotzdem von der Unfallstelle. Dank der Zeugenangaben konnten Einsatzkräfte eine 76-jährige Frau aus Berlin als Verursacherin ermitteln. Sie leiteten gegen die Frau ein Ermittlungsverfahren ein.

