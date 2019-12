Polizei Warendorf

POL-WAF: Everswinkel. Verkehrsunfallflucht

Warendorf (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr am Samstag, 28.12.2019, gegen 17.38 Uhr, in Everswinkel die Vom-Stein-Straße von der Von-Galen-Straße in Richtung Am Haus Borg.

Dabei beschädigte er einen auf der Vom-Stein-Straße am rechten Fahrbahnrand geparkten, schwarzen Skoda Oktavia an der linken Fahrzeugseite. Der Verursacher verlor bei dem Zusammenstoß die Kappe des rechten Außenspiegels. Es ist davon auszugehen, dass es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen Opel handelt, der an der rechten Fahrzeugseite beschädigt ist. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von geschätzt etwa 1.000 Euro. Anschließend entfernte er sich der Fahrer des Opels von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden gekümmert zu haben.

Zeugen des Verkehrsunfalls sowie der Unfallverursacher werden gebeten, sich mit der Polizei in Warendorf unter der Telefonnummer 02581-941000 oder der E-Mail poststelle.warendorf@polizei.nrw.de in Verbindung zu setzen.

