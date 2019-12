Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Zusammenstoß zwischen Pkw und Kind - eine Person leicht verletzt

Warendorf (ots)

Am Samstag (28.12.2019), um 13.00 Uhr, kam es auf der Bergstraße in Ahlen zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 62-jähriger Pkw-Führer aus Beckum beabsichtigte von einem Parkplatz aus auf die Bergstraße einzufahren. Zeitgleich war eine 13-jährige Ahlenerin zu Fuß auf dem Gehweg der Bergstraße unterwegs und passierte gerade die Parkplatzzufahrt. Hierbei kam es zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer, wobei die 13-Jährige stürzte und leicht verletzt wurde. Sie wurde mit einem Rettungswagen zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Sachschaden entstand nach ersten Erkenntnissen nicht. Der Pkw-Fahrer hatte sich zunächst von der Unfallstelle entfernt, konnte aber durch die Mutter des Kindes ausfindig gemacht werden und kehrte zur Unfallörtlichkeit zurück.

