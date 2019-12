Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf-Freckenhorst. Pkw kollidiert mit Kinderwagen, Kind bleibt unverletzt

Warendorf (ots)

Am Samstag (28.12.2019), um 12.19 Uhr, kam es in Warendorf-Freckenhorst, an der Einmündung Everswinkeler Straße/Brückenstraße, zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Kinderwagen. Ein 50-jähriger Münsteraner befuhr mit seinem Pkw die Brückenstraße und wollte an der o.g. Einmündung nach rechts auf die Everswinkeler Straße einbiegen. Zeitgleich war ein 30-jähriger Mann aus Warendorf mit einem Kinderwagen und seinem 3 Monate alten Kind auf dem Fußweg der Everswinkeler Straße unterwegs. Dieser beabsichtigte die Brückenstraße zu queren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß zwischen den Beteiligten, wobei der 30jährige Mann leicht verletzt wurde. Dieser wollte sich nach der Unfallaufnahme durch die Polizei selbständig in ärztliche Behandlung begeben, das Kind blieb unverletzt. Es entstand lediglich geringer Sachschaden.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell