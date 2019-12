Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf-Müssingen. Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten

Warendorf (ots)

Ein Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten ereignete sich am Freitag, den 27.12.2019, um 18.20 Uhr, auf der Bundesstraße 64 im Bereich Müssingen. Eine 66-jährige Warendorferin befuhr mit ihrem Pkw die B64 von Telgte in Richtung Warendorf. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte sie circa 500 Meter hinter dem Abzweig Müssingen mit einem langsam vorausfahrenden Bagger. Durch die Wucht des Aufpralls verletzten sich die 66-Jährige und ihre 88-jährige Beifahrerin schwer. Rettungskräfte brachten die Verletzten in ein nahgelegenes Krankenhaus. Der 26-jährige Baggerfahrer blieb unverletzt. Der nicht mehr fahrbereite Pkw musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von 8000 Euro. Einsatzkräfte der Polizei sperrten die B64 für die Dauer der Unfallaufnahme komplett ab.

