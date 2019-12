Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Sachbeschädigungen in der Innenstadt

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 26.12.2019, um 01.15 Uhr, meldeten Zeugen der Polizei Warendorf eine Gruppe Jugendlicher, die in der Warendorfer Innenstadt Weihnachtsdekoration und Straßenpfosten beschädigen. Die Einsatzkräfte stellten vor Ort fest, dass die Vandalen mehrere Weihnachtskugeln zerstört, Tannenbäume umgeworfen und Straßenpfosten aus der Verankerung gelöst hatten. Die Einsatzkräfte konnten in unmittelbarer Nähe eine Gruppe von sechs Personen feststellen. Nach der Personalienfeststellung entließen die Beamten die Jugendlichen und eteilten ihnen einen Platzverweis.

