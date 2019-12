Polizei Warendorf

POL-WAF: Wadersloh. Nach Verkehrsunfall Blutentnahme angeordnet und Führerschein sichergestellt

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 25.12.2019, um 13.00 Uhr, ereignete sich auf der Winkelstraße in Wadersloh ein Alleinunfall. Ein 37-jähriger Autofahrer befuhr mit seinem Pkw die Winkelstraße aus Richtung Diestedde kommend in Fahrtrichtung Wadersloh. Ausgangs einer Linkskurve geriet er mit seinem Fahrzeug auf den rechten Grünstreifen. Bei dem Versuch, den Pkw wieder auf die Fahrbahn zu lenken kam er mit dem Fahrzeug nach links von der Straße ab und kam auf der Fahrerseite liegend in einem Bach zum Stillstand. Der 37-Jährige konnte sich selbst aus dem Pkw befreien und blieb unverletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Autofahrer unter Alkoholeinfluss stand. Sie brachten ihn zur Polizeiwache Beckum und ordneten eine Blutentnahme an. Den Führerschein des Mannes stellten sie sicher.

