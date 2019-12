Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Einbruch in einen Kiosk, Festnahme

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, den 26.12.2019, gegen 04.15 Uhr, wurde die Polizei durch Zeugen über einen Einbruch in einen Kiosk in Oelde, Am Bahnhof, informiert. Aus dem Kiosk wurden Zigaretten und Lebensmittel entwendet. Im Rahmen der Fahndung konnte ein 21-Jähriger aus Oelde angetroffen werden. Er steht im dringenden Verdacht, den Einbruch in den Kiosk begangen zu haben. Der alkoholisierte Oelder wurde vorläufig festgenommen und in das polizeiliche Gewahrsam gebracht. Nach der Einleitung eines Strafverfahrens und Ausnüchterung wurde der Mann entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

