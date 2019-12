Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Ein Leichtverletzter bei Alleinunfall

Warendorf (ots)

Ein Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Autofahrer ereignete sich am Mittwoch, den 25.12.2019, um 20.40 Uhr. Ein 19-jähriger Oelder befuhr mit seinem Mercedes Benz die Kreuzstraße in Richtung Stromberger Straße. Bei dem Versuch, nach links auf die Stromberger Straße abzubiegen, verlor der 19-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Hierbei verletzte er sich leicht. Rettungskräfte brachten den Oelder in ein nahgelegenes Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von 3000 Euro.

