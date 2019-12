Polizei Warendorf

POL-WAF: Kreis Warendorf. Hinweise zum Einbruchschutz

Bild-Infos

Download

Warendorf (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es im Kreis Warendoerf zu mehreren Einbrüchen. Auch wenn die Einbrecher mittlerweile wegen technischer Sicherungen an Fenstern oder Türen oft scheitern, so gelingt es ihnen dennoch immer wieder, in Häuser oder Wohnungen einzudringen.

Die Polizei empfiehlt, Freunde, Verwandte, Bekannte oder Nachbarn zu bitten, das Haus oder die Wohnung während der Abwesenheit bewohnt aussehen zu lassen und bei folgenden Tipps zu unterstützen:

- In den dunklen Tages- und Abendstunden für ausreichend helle Wohnraumbeleuchtung über Zeitschaltuhren sorgen - Fenster und Fenstertüren schließen und Haus- und Nebeneingangstüren verschließen - Keinen Hinweis auf die Abwesenheit auf dem Anrufbeantworter oder in den sozialen Medien geben - Regelmäßige Leerung des Briefkasten - Post an nicht einsehbaren Bereich lagern - Rollläden hochlassen oder dafür sorgen, dass sie abends heruntergelassen und morgens wieder hochgezogen werden - Verdächtige Beobachtungen sofort der Polizei über den Notruf 110 melden

Informationen zum Einbruchschutz bietet das Kommissariat Kriminalprävention/Opferschutz der Kreispolizeibehörde Warendorf. Die technischen Fachberater sind unter 02581/600-287 und 600-281 oder kpo.warendorf@polizei.nrw.de erreichbar. Zusätzliche Informationen sind im Internet unter https://warendorf.polizei.nrw/ und www.zuhause-sicher.de erhältlich.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell