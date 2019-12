Polizei Warendorf

POL-WAF: Everswinkel. Zeugen melden Trunkenheitsfahrt

Warendorf (ots)

Am Samstag, 21.12.2019, um 18.15 Uhr, teilten Zeugen der Polizei mit, dass auf der Freckenhorster Straße in Everswinkel ein Pkw in Schlangenlinien fahre. Der Fahrer sei immer wieder stark rechts gefahren. Kurz vor der Einmündung mit der Straße Am Haus Langen sei er gegen den Bordstein an der Bushaltestelle gefahren. Hiernach war das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit. Der Fahrer hatte sich zu Fuß entfernt. Die Einsatzkräfte konnten den Fahrer in unmittelbarer Nähe antreffen. Da der 75-jährige Fahrer offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand, brachten ihn die Beamten zur Polizeiwache Warendorf und ordneten eine Blutentnahme an. Den Führerschein des Mannes stellten sie sicher.

