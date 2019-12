Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Randalierer in Gewahrsam genommen

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 22.12.2019, um 21.50 Uhr, nahm die Polizei einen Randalierer auf der Von-Büren-Allee in Oelde in Gewahrsam. Der 37-Jährige hatte die Zimmertür eines Mitbewohners eingetreten und Sachen in dem Raum beschädigte. Danach soll er den Bewohner mit einem Messer bedroht haben. Da sich der 37-Jährige auch den Einsatzkräften gegenüber weiterhin aggressiv verhielt nahmen sie den Mann in Gewahrsam und brachten ihn in das Zentralgewahrsam zur Polizeiwache Ahlen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell