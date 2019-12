POL-WAF: Telgte. Jugendliche nach Einbruchsversuch flüchtig

Polizei Warendorf

Nach einem versuchten Einbruch in einen Verbrauchermarkt auf dem Orkotten in Telgte am Samstag, 21.12.2019, um 01.50 Uhr, sind zwei Jugendliche flüchtig. Eine aufmerksame Zeugin hatte die beiden Jugendlichen dabei beobachtet, wie diese mehrfach einen Einkaufswagen gegen die Seiteneingangstür schoben. Diese zersplitterte hierdurch. Die Zeugin verständigte sofort die Polizei, die beiden Jugendlichen flüchteten dann zu Fuß in Richtung Wolbecker Straße. Der erste Verdächtige hatte eine kräftige Statur und war etwa 180 Zentimeter bis 190 Zentimeter groß. Er trug dunkle Haare und war mit einem roten Pullover, einer schwarzen Weste und einer dunkelblauen Jeans bekleidet. Zudem trug er helle Sneaker. Der Zweite hatte eine schlanke Statur und war gleichgroß. Er hatte dunkle Haare und war mit einer dunkelgrauen Kapuzenjacke, einer blauen Jeans und dunklen Schuhen bekleidet. Personen, die Angaben zu den beiden Gesuchten machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Warendorf, Telefon 02581/94100-0, oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

