Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Zeuge vereitelt Raubüberfall

Warendorf (ots)

Am Sonntag, den 22.12.2019, um 17.45 Uhr, betrat eine 69-jährige Frau aus Telgte den Kassenraum der Volksbank-Filiale an der Steinstraße, um Bargeld am Geldautomaten abzuheben. Als die 69-Jährige den Kassenraum wieder verließ, versuchte ein bislang unbekannter Täter, ihr das Geld zu entreißen. Diese Situation beobachtete ein zufällig anwesender Zeuge, der sofort eingriff und den Täter so ohne Beute in die Flucht schlug.

Die 69-Jährige konnte den Tatverdächtigen wie folgt beschreiben: circa 25 Jahre alt, 190cm groß, schlank, blonde Haare, heller Hauttyp, ungepflegter Bart, bekleidet mit einer grauen Jacke und einer dunklen Hose.

Die Polizei leitete unverzüglich Fahndungsmaßnahmen ein, die jedoch erfolglos verliefen. Der Zeuge entfernte sich vor Eintreffen der Polizeibeamten vom Tatort. Er wird dringend gebeten, sich bei der Polizeiwache in Warendorf, Telefon 02581-941000, zu melden.

