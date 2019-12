Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde - eine Person nach Alleinunfall schwer verletzt

Warendorf (ots)

Am 22.12.2019, gegen 01.40 Uhr kam es in Oelde zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person. Ein 18-jähriger Oelder fuhr auf der Letter Straße in Oelde in Richtung Lette. Ungefähr 500 m hinter der Einmündung Letter Straße / Am Landhagen kam er aus bisher ungeklärtem Grund mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug kollidierte zunächst mit einem Baum, bevor es auf einem angrenzenden Acker zum Stillstand kam. Zeugen, die den verunfallten PKW bemerkten, verständigte die Polizei und die Rettung. Der 18-jährige verletzte sich durch den Unfall schwer und wurde von einem Rettungswagen in ein nahegelendes Krankenhaus gebracht.

